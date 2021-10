Giallo al Cep, donna trovata ferita in casa

La Squadra Mobile è al lavoro per cercare di fare chiarezza a proposito di quanto accaduto in un appartamento in via Novella al Cep. Un'ottantenne è stata trovata ferita nella sua casa dalla nipote, che ha subito dato l'allarme e chiesto l'intervento dei soccorsi.

La donna è stata portata in ospedale in codice giallo e al momento non ha saputo fornire spiegazioni. Quello che è certo è che aveva ferite al naso e alla tempia e che la porta di casa è stata danneggiata. Le indagini si svolgono a 360 gradi, prendendo in considerazione tutte le possibili piste.

L'anziana potrebbe essere stata vittima di un tentato furto, degenerato in rapina. Le indagini sono complicate dal fatto che i parenti hanno risistemato l'appartamento prima dell'intervento della scientifica, di fatto alterando la scena.