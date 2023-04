Cep, avviata bonifica in due magazzini chiusi e inutilizzati da anni

È iniziata oggi, lunedì 3 aprile, la bonifica in due magazzini di proprietà del Comune in via della Benedicta 44, al Cep, chiusi e inutilizzati da anni.

I lavori sono stati affidati ad Amiu Genova: entro venerdì l’intervento sarà realizzato svuotando i due spazi da sacchi di rifiuti indifferenziati, detriti edili (dove non sono stati trovati residui di amianto) e da diverse decine di bancali di legno.

Presenti all’avvio l’assessore dell’Ambiente del comune di Genova, Matteo Campora e la consigliera delegata all’Ambiente del Municipio Ponente, Paola Pesce Maineri.