Cep, controlli abusivi: due arresti

Controlli abusivi nel quartiere del Cep da parte del carabinieri.

Dopo le segnalazioni dei residenti, che hanno denunciato lo stato di abbandono dei fondi del palazzo e gli alloggi pericolosi con materiali non ignifughi, i militari della stazione di Pra' sono intervenuti mercoledì 23 marzo in via II Dicembre 1944.

Due arresti il bilancio del blitz svolto anche in via Novella al civico 55.