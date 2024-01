Il 64enne che spaccia seduto in auto

La comodità prima di tutto: seduto in auto spacciava cocaina al Cep.

Un 64enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. É la seconda volta in tre mesi, per non contare tutti i precedenti.

Il pensionato carica la macchina di cocaina, cannabis e oppiacei, e si sposta per le vie del quartiere sulle alture di Pra' per servire i suoi clienti.

Questa volta è stato notato dagli agenti delle volanti mentre cedeva dal finestrino dell'auto una dose di cocaina a una ventenne.

I poliziotti a quel punto lo hanno avvicinato per identificarlo e perquisirlo: all’interno del veicolo, nascoste sotto i sedili e nel vano portaoggetti, sono state trovate diverse “palline” contenenti cannabis, cocaina e oppiacei. In casa, poi, sono saltati fuori gli strumenti per il confezionamento e il peso della droga, più soldi in contanti provenienti dall'illecita attività.

Il 64enne è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo in direttissima previsto per questa mattina.