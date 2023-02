Nuovo ambulatorio a Pra', Piana insiste: "Necessario finanziare progetto"

Il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive, Alessio Piana, chiede chiarezza sul progetto della nuova piastra ambulatoriale a Pra'.

"Nell'ambito della necessaria attenzione per la sanità territoriale in Liguria - dichiara Piana -, occorre attivarsi per finanziare il progetto della nuova piastra ambulatoriale multidisciplinare in via 2 dicembre 1944 a Genova Pra', che prevede la realizzazione di quattro ambulatori, due sale di attesa, reception e locali di supporto, i quali consentiranno attività proprie di Medicina generale di Famiglia e Pediatria di libera scelta e la presenza di un infermiere di comunità".

"Tenendo conto che, in tal senso, lo scorso 21 dicembre il consiglio regionale ha approvato il nostro ordine del giorno, la Lega ora ha presentato un'interrogazione - conclude Piana - al fine di conoscere quali iniziative siano state attuate da Regione Liguria per predisporre gli appositi finanziamenti per realizzare la nuova struttura sanitaria affinché la stessa sia eventualmente assimilabile per funzioni a quanto previsto dal Pnrr relativamente alle Case di comunità Spoke".