Donna accoltellata dal fidanzato al culmine di una lite

Una donna è stata accoltellata in via 2 Dicembre 1944 al Cep, secondo le prime informazioni dal proprio fidanzato al culmine di una lite. È successo intorno alle ore 15:15 di giovedì 21 marzo 2024.

Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa Ponente. La donna, una 30enne, è stata soccorsa con una missione partita in codice rosso. Le condizioni della ferita si sono poi rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo tempo, è stata portata in codice giallo al'ospedale di Voltri. Secondo quanto appreso non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Sulle alture di Pra' sono intervenuti anche i carabinieri che stanno svolgendo i necessari accertamenti su quanto successo.

Notizia in aggiornamento

