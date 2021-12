Ladro "piromane" arrestato all'Upim dalla polizia

Ha bruciato la placca antitaccheggio con un accendino per rubare un paio di pantaloni da circa 30 euro all'Upim di via XX Settembre.

È andata male a questo ladro "piromane" che non è passato inosservato agli occhi della guardia giurata che ha chiamato la polizia.

Il 41enne, dopo avere buttato la placca dietro a uno scaffale, aveva pensato di uscire senza problemi dal negozio. Non è andata così: merce restituita e per lui processo in direttissima questa mattina per tentato furto aggravato.