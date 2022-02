Storica vittoria in Coppa d'Africa per il Senegal, tifosi in festa nel centro di Genova

La prima storica affermazione in Coppa d'Africa ha scatenato la festa di tanti sostenitori senegalesi anche nella nostra città. Il Senegal, al termine di una lunga cavalcata nella kermesse giocata in Camerun, ha superato in finale l'Egitto ai calci di rigore, dopo una gara terminata a reti bianche.

Intorno alle 23 di domenica 6 febbraio si è quindi scatenata la festa nel centro di Genova con decine di sostenitori del Senegal che si sono riversati in piazza De Ferrari tra cori, qualche 'botto' e tanta allegria tra via XX Settembre, piazza De Ferrari e via XXV Aprile, sul posto anche una pattuglia della polizia locale che li ha 'scortati'. Tifosi in festa anche nel centro storico e in via Gramsci dove, per qualche minuto, alcuni tifosi hanno bloccato il traffico, sul posto alcune volanti della polizia.

Per il Senegal si tratta quindi di una giornata storica, nonostante sia da anni diventata una delle big del calcio africano mancava ancora il trionfo continentale in quella manifestazione che sembrava una chimera: due finali perse nel 2002 e nel 2019 e tante eliminazioni premature nelle altre edizioni intermedie. Maledizione sfatata, contro la regina di coppa Egitto (sette titoli, è la nazionale più vincente) è finalmente arrivato il trionfo liberatorio per i 'Leoni della Teranga' e la festa è scattata, non solo a Dakar, ma anche nella nostra città.