Vendono smartphone rubati in via Prè, due denunce

Due algerini di 29 e 33 anni sono stati denunciati dalla polizia nel centro storico per il reato di ricettazione.

Gli agenti, durante un servizio di controllo delle persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, hanno notato in via Prè i due uomini intenti a mostrare alcuni smartphone a dei ragazzini, come se dovessero venderli.

Immediatamente fermati i due sono stati trovati in possesso di otto telefoni cellulari di varie marche di cui non hanno saputo giustificare il possesso. La coppia era già stata denunciata dalla polizia locale lo scorso 10 luglio per furto aggravato e ricettazione in concorso.