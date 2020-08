Propone casa in subaffitto, poi incassa gli anticipi e sparisce

I Carabinieri della Maddalena hanno denunciato a piede libero un 57enne di Sanremo che aveva truffato diversi cittadini extracomunitari ai quali aveva (almeno sulla carta) subaffittato un appartamento del centro storico.

Le vittime del raggiro si erano rivolte alle forze dell'ordine dato che avevano versato in contati l'anticipo per l'affitto senza però riuscire a entrare nella casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 57enne, che si trova agli arresti domiciliari per altri reati, nel mese di gennaio del 2019 era riuscito a prendere un appartamento in affitto da una genovese (risultata estranea ai fatti) utilizzando documenti falsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente aveva offerto l'alloggio in affitto a più persone attirate dagli annunci pubblicati su alcuni cartelli affissi nel centro storico. Dopo aver incassato gli anticipi (circa 6000 euro in totale) era sparito nel nulla. Le vittime della truffa si sono rivolte ai carabinieri che hanno identificato il 57enne denunciandolo per "truffa aggravata continuata".