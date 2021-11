Borse e piumini contraffatti in borsa, oltre 4.500 etichette sotto al letto: 50enne denunciato dalla polizia locale

A spasso nel centro storico con una borsa sospetta. Un 50enne è stato fermato dagli agenti della polizia locale, nucleo Antidegrado del reparto Sicurezza Urbana, in via al Ponte Reale, e dal controllo sono saltati fuori: il manico di una borsetta tipo Louis Vuitton, un falso piumino Moncler, portafogli marchiati Gucci e altri pezzi.

Il senegalese, irregolarmente presente sul territorio nazionale, aveva anche in tasca 310 euro in banconote di tagli diversi tra 50 e 10 euro, probabilmente derivati dalla vendita dei capi di abbigliamento contraffatti; attività - come da sua stessa ammissione - con cui si guadagna da vivere.

Gli agenti hanno perquisito anche il suo appartamento in vico della Rosa, indicata dallo straniero come domicilio. Sotto il suo letto, il personale del reparto Sicurezza Urbana ha trovato 4.644 etichette contraffatte di vari marchi.

L'uomo è stato denunciato per introduzione nello Stato di marchi contraffatti e ricettazione.