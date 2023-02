Spruzza spray al peperoncino negli occhi di un passante, denunciato

Ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi di un passante. Per questo motivo la polizia di Stato ha denunciato per lesioni aggravate un uomo di 51 anni.

Secondo la ricostruzione la vittima, un 32enne, si trovava nel centro storico con un amico alle 5 passate di martedì 28 febbraio. È in quel momento che il 51enne gli è passato accanto, urtandolo in modo violento, e proseguendo azionando la bomboletta di spray urticante. Fuggito tra i vicoli, la polizia lo ha rintracciato poco distante ma ha opposto resistenza aggredendo un operatore delle volanti e finendo per essere denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 32enne è stato ricoverato in codice giallo al Galliera dalla Croce verde genovese, l'aggressore denunciato e lo spray sequestrato dagli agenti delle volanti.