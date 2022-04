Controlli anti droga dei carabinieri: un arresto e una denuncia

Controlli anti droga nel centro storico di Genova: un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri a carico di due ragazzi di 20 anni, uno genovese e uno originario del Senegal.

Lo straniero è stato sorpreso in flagranza in via di Prè mentre cedeva dosi di cocaina, crack ed eroina a un italiano ed è stato arrestato. Poco dopo in vico dei Griffoni è stato fermato per un controllo un genovese con alcuni precedenti e attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Perquisito è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e 80 euro presumibile provento dell’attività illecita di spaccio, motivo per cui è stato denunciato.