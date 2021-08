Apre e serve alcolici, nonostante la licenza sospesa: sigilli a una pizzeria

Agenti in borghese hanno potuto verificato come le misure imposte non fossero applicate

Il personale del reparto Sicurezza Urbana (nucleo Commercio) e dell'unità territoriale Centro (nucleo Centro Storico) della polizia locale ha apposto i sigilli a una pizzeria della città vecchia, che non avrebbe potuto aprire a causa di provvedimenti dell'Amministrazione comunale a seguito di una serie di gravi inosservanze e alle relative sanzioni.

Agenti in borghese hanno verificato che le misure imposte fossero applicate, potendo constatare ripetute volte che, invece, l'esercizio continuava la sua attività e che serviva alcolici all'interno.

Per questo la polizia locale ha imposto i sigilli in base al Testo unico di Pubblica Sicurezza che prevede la diffida e, in caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio nel caso in cui non vengano rispettati i provvedimenti dell'autorità.