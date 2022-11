Controlli nel centro storico, quattro arresti

Cedeva dosi di hashish in cambio di denaro ad un cliente abituale. I carabinieri della compagnia del Centro, insieme con il nucleo radiomobile, lo hanno sorpreso durante un servizio coordinato e teso a prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel centro storico. Il 30enne, originario del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione dello spacciatore in vico del Serriglio ha permesso di recuperare ulteriori 20 grammi della stessa sostanza e il denaro provento dell’attività illecita.

Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati e l’acquirente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Nel

corso di analogo servizio, con l’ausilio del personale del gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale di Genova, venivano tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio due cittadini senegalesi di 18 e 40 anni, con precedenti di polizia, irregolari sul territorio nazionale.

I due, fermati per un controllo in via Canevari, a seguito di perquisizione personale e domiciliare venivano trovati in possesso di 150

grammi di eroina in parte già suddivisa in dosi, 100 grammi di crack suddivisa in oltre 200 frammenti approntati già per la vendita, 500

grammi di sostanza da taglio, la somma di quasi 5000 euro e un documento d’identità belga presumibilmente falso.

Quest’ultimi sono stati portati nel carcere di Marassi. Inoltre, un equipaggio del nucleo radiomobile, nell’ambito del medesimo servizio ha arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza, un romeno di 40 enne gravato da precedenti di polizia e sottoposto al divieto di dimora in questo Comune.

L’uomo, a seguito del suo comportamento molesto nei confronti dei clienti di un bar situato in largo Fucine, alla vista dei carabinieri intervenuti opponeva resistenza.