"Gravi violazioni igienico- sanitarie", sanzionata gastronomia

Il titolare di una gastronomia senegalese del centro storico ha ricevuto una sanzione di 4 mila euro dalla polizia di Stato a causa di gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie all'interno della sua attività. Il verbale è stato compilato durante un controllo delle procedure igieniche adeguate nei locali di ristorazione.

L'ispezione ha rivelato una serie di violazioni delle norme igieniche nella gastronomia in questione. Queste violazioni comprendevano la mancanza di igiene, la conservazione inadeguata degli alimenti, l'uso di attrezzature non conformi e la mancanza di una pulizia adeguata degli spazi.

Le autorità competenti hanno immediatamente adottato misure correttive, richiedendo al titolare della gastronomia di porre rimedio alle violazioni riscontrate. Inoltre, è stata inflitta una multa significativa per assicurarsi che l'incidente servisse da deterrente per altre attività che potrebbero non rispettare le norme igieniche.