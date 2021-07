Bivaccano nel centro storico, i poliziotti riconoscono due responsabili di una rissa

Due giovani di 21 e 27 anni originari del Gambia sono stati denunciati dalla polizia per aver causato una rissa.

Gli agenti del commissariato Centro, durante il regolare servizio di pattugliamento, hanno notato un gruppo di giovani extracomunitari bivaccare nei gradini di via Sottoripa e hanno deciso di sottoporli a controllo.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno riconosciuto i due gambiani, avevano a carico un rintraccio per elezione di domicilio e nomina del difensore per il reato di rissa, per un episodio avvenuto lo scorso 5 maggio.

I due giovani sono stati così accompagnati in questura dove il 21enne è stato anche invitato a presentarsi presso il commissariato Centro per regolarizzare la sua posizione in Italia.