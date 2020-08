Aggredisce agenti intervenuti per sedare una rissa, poi incita la folla a reagire

Un'altra rissa nel centro storico nella zona della movida, con due denunce e un arresto per resistenza a pubblico ufficiale nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto 2020. Nel corso della serata anche altre due denunce.

La serata degli uomini della Sicurezza Urbana della Polizia locale, in servizio nella zona C del centro storico è cominciata con con l'intervento in un pubblico esercizio di via San Donato, presso il Boss Bar, dove, alle 23, il titolare, di origini bengalesi, è stato denunciato per la vendita di alcol a una donna italiana già ubriaca, che è stata a sua volta sanzionata per ubriachezza manifesta e per il mancato uso della mascherina.

Poco dopo la mezzanotte, sempre in in via San Donato, a seguito di una discussione per motivi sentimentali, è scoppiata invece una rissa tra diversi giovani. La pattuglia, che era nella vicina piazza Ferretto, è intervenuta immediatamente. Il personale del reparto ha fermato due dei partecipanti (un egiziano residente a Milano e arrivato nel centro storico con un gruppo di amici e un ragazzo di origini albanesi, residente a Genova) mentre gli altri si si sono dati alla fuga. I due sono stati invitati a seguire gli agenti in piazza Matteotti.

Contestualmente, un altro giovane ha cercato di disturbare e di "liberare" i due fermati spintonando gli agenti e incitando le persone presenti a reagire alla Polizia locale. Ha, quindi, seguito la pattuglia lungo salita Pollaiuoli fino ad aggredire i due agenti che erano in coda, tra cui una donna. È stato fermato da un Ispettore della Polizia Locale in borghese che seguiva i colleghi.

Il ragazzo ha continuato a spintonare mentre attorno agli agenti si stava accalcando parecchia gente da lui richiamata. Giunti in piazza Matteotti, il giovane, un ventenne, di origine marocchina residente nell'entroterra genovese, ha finto un malore, sempre per istigare i presenti a reagire agliuomini in divisa. È stato arrestato.

Lunedì, al processo per direttissima, l'arresto è stato confermato. Il giovane egiziano, denunciato come quello albanese per rissa, è stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di una modica quantità di hashish.