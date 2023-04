Spaccio di droga per Pasquetta, trovato con 19 ovuli di cocaina e denunciato

Spaccio di Pasquetta per un 22enne gambiano fermato dal Nucleo centro storico della polizia locale in piazza Banchi alle 23.30.

Il giovane pusher è stato sottoposto ad accertamenti su sostanze stupefacenti e trovato in possesso di 19 involucri di cocaina. È stato portato in caserma in piazza Ortiz per l'identificazione e l'analisi della droga.

Senza precedenti, stava per vendere quasi otto grammi di cocaina nel centro storico; è stato denunciato a piede libero per spaccio.