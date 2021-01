Occupano il dehor di un bar per una serata di chiacchiere e droga: denunciati e multati

Hanno occupato il dehor di un bar chiuso come da disposizioni anti covid, si sono seduti ai tavolini e dopo avere iniziato a chiacchierare hanno tirato fuori anche la droga.

È successo domenica sera in piazza dello Scalo, nei pressi di via Gramsci, a prendere posto nel nel dehor un gruppetto composto da quattro uomini e una donna tra i 20 e i 50 anni: a notarli il titolare del bar, che ha segnalato quanto sta accadendo alla polizia.

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato il gruppetto ancora seduto al tavolo intento a chiacchierare e consumare droga. Per i cinque è quindi scattata la denuncia per invasione di edifici e la sanzione per inosservanza delle norme anti coronavirus. Per la donna, che ha insultato i poliziotti è scattata anche la denuncia per oltraggio.