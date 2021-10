Centro storico, scritte sui muri appena restaurati contro Bucci e Toti

Muri imbrattati nel centro storico con insultri rivoli al presidente di Regione, Giovanni Toti, e al sindaco Marco Bucci.

"Non avete offeso me e il sindaco Bucci ma i cittadini della zona, alcuni dei quali avevano appena ristrutturato le facciate - scrive in un post Toti - Non avete offeso me e Bucci ma il decoro della città".

La certezze del presidente non vacillano: "Se l’intento era fermarci, così non fate altro che convincerci che siamo sulla strada giusta, quella della civiltà e della legalità!".

L'atto vandalico è stato segnalato alle autorità che hanno aperto un'indagine: "Spero che vi possano individuare - conclude Toti - per andare personalmente a pulire e a ripagare il danno fatto. Vandali!".