Vede i poliziotti e li insulta, poi passa a calci e sputi

Ubriaco ha cominciato a insultare e minacciare i poliziotti nel centro storico, poi ha reagito con violenza quando gli hanno chiesto i documenti, finendo per essere arrestato. Protagonista dell'episodio, nel centro storico genovese, un 42enne che sarà processato per direttissima.

L'uomo, nella serata di mercoledì 27 aprile 2022, ha avvicinato alcuni poliziotti del commissariato Centro che stavano pattugliando il territorio a piedi e, in evidente stato di alterazione alcolica, ha iniziato a provocarli. Insulti, minacce, inviti allo scontro fisico e anche una spallata a uno degli agenti.

Invitato a calmarsi e a mostrare i propri documenti il 42enne si è rifiutato, ripetendo le minacce e cercando lo scontro fisico. Nel tragitto fino alla volante ha colpito un poliziotto con una gomitata al petto e un altro con un calcio alla tibia, continuando con gli insulti e arrivando a sputare sulle divise. Nel momento in cui l'agente lo ha fatto sedere in auto e gli ha legato la cintura di sicurezza, l’uomo gli ha sferrato una ginocchiata al mento. Anche in Questura, durante il processo di identificazione, ha mantenuto lo stesso atteggiamento: arrestato per per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio e rifiuto a fornire le generalità, sarà processato per direttisima.