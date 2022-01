Gomitata a un carabiniere, 24enne arrestato

Spintoni e gomitate a un carabinieri per cercare di eludere un controllo. I militari hanno alla fine bloccato e arrestato un 24enne originario del Senegal, durante un pattugliamento nel centro storico di Genova.

Nella serata di venerdì 14 gennaio 2022 i carabinieri della Maddalena hanno notato, transitando da piazza della Meridiana, il 24enne che alla vista degli uomini in divisa si è dato alla fuga. Il giovane è stato quindi inseguito e bloccato, ma mentre veniva accompagnato presso la stazione per accertamenti ha spintonato e colpito con una gomitata uno dei militari, tentando una ulteriore fuga per i vicoli.

Bloccato una seconda volta è stato arrestato dopo un breve inseguimento. Pregiudicato e irregolare sarà processato per direttissima.