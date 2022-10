Svaligia un appartamento, poi fa acquisti con la carta di credito rubata

Si è intrufolato in un appartamento del centro storico genovese per rubare e, tra le altre cose, ha sottratto una carta di credito, poi utilizzata per fare acquisti.

Protagonista del furto, avvenuto nel mese di agosto del 2022, un uomo originario del nordafrica, arrestato dai carabinieri della Maddalena nei giorni scorsi, al termine di indagini.

I militari hanno identificato e arrestato il ladro, nullafacente e con precedenti di polizia, portandolo nel carcere di Marassi.