Sorpreso a spacciare reagisce al controllo dei carabinieri, arrestato

L'uomo è stato arrestato dai militari, in tasca anche 500 euro probabilmente frutto dell'attività illecita

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali, durante un controllo del centro storico, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne originario del Senegal, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva, in cambio di 35 euro, una dose di droga a un ragazzo italiano. Per evitare il controllo ha opposto resistenza, ma è stato bloccato dai carabinieri.

Perquisito è stato trovato in possesso di 500 euro, probabilmente frutto dell'attività illecita. Dopo l'arresto è stato portato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa di processo per direttissima.