Prima a segno in un supermercato poi deruba un anziano, arrestato nel centro storico

I carabinieri hanno arrestato, nel centro storico, l'autore di due rapine.

Il ladro, nel giro di poche ore, ha rubato in un supermercato in via Pre' un orologio di valore e aggredito un anziano portandogli via il cellulare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato arrestato per duplice rapina, e con lui nel carcere di Marassi è finito anche un complice di 26 anni.