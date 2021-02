Dramma in centro storico: donna morta in casa, il marito agonizzante la veglia

La coppia è stata trovata in vico delle Scuole Pie: la moglie, 63 anni, ha con tutta probabilità avuto un malore, l'uomo, 75 anni, non è riuscito a chiamare i soccorsi

Tragedia nel centro storico di Genova, dove una donna di 63 anni è stata trovata morta a casa, al suo fianco il marito disabile e agonizzante a vegliarla.

Il dramma si è consumato in vico delle Scuole Pie. A chiamare i soccorsi un parente della coppia, che da giorni non aveva notizie ed è passato all’appartamento. Non ricevendo risposta ha chiamato i soccorsi: i vigili del fuoco arrivati sul posto sono riusciti a entrare, e una volta dentro hanno visto la donna priva di sensi a terra e il marito, 75 anni, al suo fianco.

I primi accertamenti hanno confermato che per la 63enne non c’era ormai più nulla da fare, mentre il marito, gravemente malato, è stato portato all’ospedale Galliera, dove è stato ricoverato sabato sera. All’appartamento sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile e delle volanti della questura per le indagini. Stando alle prime ricostruzioni, la donna si sarebbe sentita male e il marito, a causa delle sue condizioni, nel tentativo di soccorrerla sarebbe caduto senza riuscire più ad alzarsi.