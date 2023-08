Spaccio di crack e hashish, tre arresti nel centro storico

Controlli dei carabinieri del comando provinciale nel centro storico genovese e diversi arresti per detenzione e spaccio di droga. A finire in manette sono stati due 20enni originari del Senegal e un 45enne della Costa d'Avorio. Tutti con precedenti.

Il primo è stato sorpreso in via Prè mentre vendeva una dose di crack a un genovese di 40 anni e nascondeva altri due grammi di hashish; il secondo invece in vico del Serraglio con sette grammi di crack e due di hashish.

L'ultimo è stato invece 'pizzicato' in vico inferiore del Roso mentre cedeva cinque dosi di crack a un 50 enne genovese. Dalla perquisizione personale i militari hanno trovato anche altri sei grammi della stessa sostanza e 300 euro ritenuti provento dell'attività illecita. Tutti gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori.