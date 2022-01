Centro storico, maxi controllo anti spaccio e covid nelle feste

Centocinquanta persone contollate, due sanzioni e due denunce.

Questi i numeri di un maxi controllo nel centro storico svolto durante le festività dalla polizia.

Impegnati nel servizio gli agenti dei commissariati Pré e Centro, del commissariato San Fruttuoso, dell’Upg, del reparto prevenzione crimine della Liguria, insieme al personale dell'ufficio di Gabinetto e ai militari dell'esercito per contrastare i reati predatori e dello spaccio di droga e per garantire il rispetto delle norme anti covid.

Due persone sono state multate per aver preso il bus senza il green pass e grazie al fiuto dei cani antidroga Nagut e Leone sono stati segnalati due uomini in possesso di sostanza stupefacente, mentre altri due soggetti sono stati denunciati per violazione della normativa sull’immigrazione.