Centro storico, raffica di controlli nei negozi alimentari: sanzioni e chiusure

Controlli della polizia Locale in centro storico per le condizioni di alcuni negozi di alimentari, con conseguenti sanzioni e in un caso sospensione dell’attività che si aggiungono a quelle scattate nelle scorse settimane.

In via Gramsci, un negozio è stato sanzionato per la mancata esposizione dei prezzi, con una multa da 1.000 euro, mentre in via Pré la squadra del nucleo Commercio è intervenuta con personale della Asl3 accertando una lunga serie di infrazioni tra cui pubblicità prezzi al pezzo anziché per unità di misura, esposizione in maniera difforme delle sostanze allergene, installazione di insegne pubblicitarie senza autorizzazione, presenza di 3 tavoli non autorizzati ed emissione di esalazioni moleste dal vano cucina.

È stata disposta l'immediata eliminazione dei cibi in fase di preparazione e di circa 20 kg di pesce surgelato, ed è stato emesso provvedimento immediato di sospensione dell'attività sino all'avvenuto ripristino delle condizioni ritenute inadeguate.