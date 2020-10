Centro storico, giornata di controlli su uso delle mascherine e mercatini abusivi

Giornata di controlli in centro storico da parte di polizia e Guardia di Finanza per verificare l’applicazione dell’ordinanza che impone l’uso della mascherina e rispondere a una serie di segnalazioni riguardanti mercatini abusivi e spaccio di droga.

Una squadra composta da polizia e Guardia di Finanza ha pattugliato i vicoli per l’intera giornata di martedì, identificando 52 persone e controllando auto ed esercizi commerciali. In un negozio di alimentari etnico la Guardia di Finanza ha elevato una sanzione per irregolarità fiscali, mentre in un salone di parrucchiere sono stati intimati i presenti e il titolare a rispettare le distanze e a utilizzare le mascherine.

Sono state inoltre effettuate verifiche relative ai diversi esposti segnalati (mercatini abusivi, spaccio e uso di stupefacenti, degrado), e un sono stati denunciati due uomini, un 32enne di origini palestinesi che, ubriaco, ha reagito al controllo, e un 30enne di origini algerine destinatario di un provvedimento di espulsione evidentemente non rispettato.