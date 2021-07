Centro storico, controlli antidroga con i cani: due denunce

Nella serata di mercoledì 30 giugno 2021 i poliziotti del commissariato Prè, insieme a un equipaggio dell’Ufficio di Gabinetto, a quattro militari dell'Esercito e a due unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni di spaccio, ponendo attenzione a situazioni di degrado e presenza di persone moleste segnalate da alcuni esposti dei cittadini.

Le forze dell'ordine hanno monitorato la zona tra Darsena e Prè identificando 23 persone, di cui 21 con precedenti di polizia.

I cani antidroga Monti e Bianca hanno segnalato due giovani che, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso rispettivamente di 8grammi e 2,30 grammi di hashish e per questo denunciati amministrativamente per detenzione di stupefacenti per uso personale.