Grasso che cola e scarafaggi: due locali del centro storico chiusi dalla polizia locale

Due bar multati e chiusi temporaneamente per gravi carenze igieniche sanitarie. Questo il risultato dell'intervento, lo scorso weekend, nel centro storico da parte della polizia locale.

Gli agenti del nucleo commercio del reparto sicurezza urbana entrati nelle cucine dei due locali hanno trovato grasso, sporcizia, scarafaggi e, come non bastasse, in entrambi i casi, mancava completamente la corretta gestione nel conferimento dei rifiuti.

Insieme con gli ispettori dell'Asl 3 la polizia locale ha dunque deciso l’immediata chiusura dei locali fino al ripristino delle condizioni igieniche necessarie.

Per i gestori sono scattate anche sanzioni economiche di diverse migliaia di euro per irregolarità amministrative e di adeguamento a leggi e regolamenti comunali.