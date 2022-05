Centro storico, notte di controlli dei carabinieri: un arresto e cinque denunce

Notte di controlli nel centro storico genovese, in campo i carabinieri del comando provinciale genovese. Un arresto e cinque denunce è il bilancio del pattuglione dedicato ai controlli anti-droga, ma anche dei locali pubblici. Complessivamente i militari hanno identificato oltre 150 persone, fermato 60 veicoli e ispezionato quattro attività commerciali.

A finire in manette è stato un 30enne originario della Guinea, con precedenti, che è stato sorpreso a vendere hashish a un operaio genovese. L'uomo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga e di circa 200 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Le cinque denunce riguardano invece un 20enne, con precedenti, trovato in possesso di un coltello con la lama lunga dodici centimetri; un genovese di 40 anni sorpreso con alcune dosi di cocaina-crack ed eroina; un 25enne italiano per inosservanza del provvedimento di divieto di ritorno a Genova; un 30enne gambiano, per ricettazione, poiché trovato in possesso di un computer rubato e infine un 30enne originario del Marocco che aveva violato il Daspo urbano.

Durante i controlli sono stati segnalati come assuntori di droga due 20enni sorpresi con oppiacei ed eroina, i militari hanno anche trovato, nascosti in una fessura di un muro di vico Santa Brigida, 20 grammi di eroina.

Nel corso del servizio, con l’ausilio dei colleghi del Nas e dell’Ispettorato del lavoro, i militari hanno controllato anche quattro bar e mini market del centro storico. In due locali venivano sono state riscontrate carenze igienico sanitarie, con conseguenti provvedimenti amministrativi.