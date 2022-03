Droga nascosta in uno zaino trovata grazie al fiuto di Leone

Il fiuto dei cani antidroga Costantin e Leone ha colpito ancora.

Durante un controllo nel centro storico di ieri sera, mercoledì 16 marzo, gli agenti del commissariato insieme a pattuglie di altre forze dell'ordine (polizia locale, guardia di finanza), hanno denunciato una 18enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sequestrato della droga nascosta nei vicoli.

La giovane, incensurata, nascondeva nello zaino un involucro contenente quasi 50 gr. di hashish. Poco prima, invece, i cani in servizio hanno trovato in due “imboschi”, vicino a dei ponteggi e in una rientranza di un muro, contenenti alcune stecche di hashish, che sono state sequestrate a carico di ignoti.