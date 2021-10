Si scaglia contro i carabinieri per evitare un controllo, in tasca la droga

Un italiano di 47 anni, con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del Centro per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, fermato per un controllo nel centro storico, si è scagliato contro i carabinieri opponendo resistenza per cercare di scappare. I militari sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione.

Il 47enne, poco prima, aveva acquistato dosi di cocaina da due ragazzi senegalesi (uno dei quali minorenne) e voleva così evitare di essere scoperto con la droga in tasca. Dopo l'arresto è stato portato nella propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima. I due spacciatori sono stati identificati e denunciati a piede libero.