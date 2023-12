Da Struppa al centro storico con il crack: spacciatore arrestato dalla polizia locale

Nella serata di giovedì 28 dicembre, il personale del Gocs della polizia locale ha arrestato un uomo di origini senegalesi per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti gli stupefacenti nella zona del centro storico cittadino, gli operatori, intorno alle ore 18:30, hanno notato un individuo di nazionalità tunisina che acquistava sostanza stupefacente dallo spacciatore, un soggetto già noto per i numerosi precedenti in materia di stupefacenti, nella zona levante di via di Pre'.

Dopo lo scambio, gli agenti hanno seguito l'acquirente e lo hanno fermato in vico di San Cristoforo, trovandolo in possesso di una dose di crack del peso di gr. 0,38. Acquisito il riscontro oggettivo della cessione, il restante personale ha proceduto al fermo del pusher e al successivo accompagnamento negli uffici di piazza Ortiz.

All’esito della perquisizione personale l'arrestato è stato trovato in possesso di 230€ in banconote di piccolo taglio, posti sotto sequestro in quanto provento dell'attività di spaccio. Successivamente è stata eseguita una perquisizione domiciliare nell'abitazione dello spacciatore a Struppa, con esito negativo: è stato, però, rinvenuto materiale per la preparazione, il taglio e il confezionamento degli stupefacenti. Il pusher, in più, aveva l'obbligo di firma dai carabinieri di Molassana. Disposta dal pm la custodia dell'arrestato nelle camere di sicurezza della questura di Genova, l'uomo è stato processato per direttissima questa mattina.