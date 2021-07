Sorpreso a spacciare nel centro storico, arrestato

Durante un servizio di controllo del centro storico i carabinieri della Maddalena hanno arrestato uno spacciatore di 32 anni originario del Marocco e irregolarmente presente in Italia.

L'uomo è stato notato dai militari mentre cedeva per dieci euro 1,5 grammi di hashish a un 22enne di Vercelli ed è stato immediatamente fermato.

Dopo l'arresto è stato portato in una camera di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima fissato per la giornata di venerdì 16 luglio 2021.