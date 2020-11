Centro storico, controlli di Polizia intensificati: due rapinatori in manette

Due rapinatori sono stati arrestati nel centro storico di Genova nella giornata di martedì 17 novembre 2020 tra via della Maddalena e via dell'Arcivescovado, decisivi i controlli svolti dalla Polizia e intensificati in orario pomeridiano e serale in considerazione della chiusura anticipata di molte attività commerciali.

Nel primo caso, poco dopo le 8 le volanti sono intervenute in via della Maddalena in quanto un commerciante era stato rapinato da una coppia di stranieri. Mentre trasportava del materiale ingombrante all'interno del suo negozio il titolare è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto una sigaretta, distraendolo. Nel frangente l'uomo che era con lei lo ha avvicinato da dietro e, tenendolo bloccato contro il muro, gli ha sfilato il portafogli contenente 350 euro. Il rapinatore si è dileguato velocemente, ma la vittima è riuscita a seguire la complice per i vicoli, senza mai perderla di vista, chiamando nel frattempo il numero di emergenza.

La donna, una 30enne di origini marocchine, raggiunta e fermata dai poliziotti in Piazza Campetto, è stata arrestata per rapina in concorso e, dopo gli atti di rito, è stata portata nel carcere di Pontedecimo in attesa di convalida. Sono in corso le indagini per identificare il complice.

Nel pomeriggio invece, intorno alle 16:30, i poliziotti del commissariato Centro, impiegati in abiti civili, hanno visto in via Tommaso Reggio un

uomo strappare la borsa a una donna, con tale violenza da farla cadere a terra. Dopo aver accertato che la vittima non avesse riportato gravi conseguenze è stato inseguito il rapinatore che, per guadagnare la fuga, ha abbandonato la borsa lungo la strada. L’uomo è stato raggiunto dopo poco in via dell’Arcivescovado e, nonostante la resistenza opposta, è stato bloccato. In Questura è stata accertata l’identità del rapinatore, un 28enne di origini marocchine pregiudicato per lo stesso reato e destinatario di un ordine del questore di Napoli ad abbandonate il territorio italiano, a cui non ha mai ottemperato. Arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, è stato poi portato nel carcere di Marassi.