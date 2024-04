Pattuglione in centro storico, due arresti e 18 denunce

Due arresti e 18 persone denunciate, oltre a due cittadini extracomunitari espulsi, destinatari di ordine di lasciare il territorio nazionale. È il bilancio della nuova operazione cosiddetta ad 'alto impatto' nel centro storico di Genova, realizzata nella giornata di mercoledì 17 aprile 2024.

L'operazione ha visto l'impiego di tutte le forze di polizia, della polizia locale e la partecipazione dell'Asl 3. Duecentodieci gli operatori delle forze dell'ordine impiegati per il servizio oltre a sei operatori dell'Asl. Le persone identificate e controllate sono state in tutto 703, 22 gli esercizi pubblici.

Sequestrati 51,93 grammi di hashish e 8 grammi di altre sostanze (cocaina, marijuana ed eroina). L'azione messa in campo dalle forze dell'ordine, già sperimentata nei mesi scorsi con servizi ad 'alto impatto' effettuati nel centro storico e in altri quartieri della città, sarà seguita da analoghe iniziative anche in altre zone dell'area metropolitana.

Il prefetto ha espresso al questore e ai comandanti delle altre forze di polizia l'apprezzamento per l'attività svolta.