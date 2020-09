Aggredito e picchiato in centro storico: arrestati due genovesi

Due genovesi di 27 e 35 anni sono stati arrestati dopo avere aggredito e picchiato un uomo nel centro storico sabato notte.

La vittima, un cittadino del Senegal, è stato preso a calci e pugni e lasciato a terra: ha subito avvisato la polizia, che grazie anche alla descrizione di un cittadino che ha assistito alla scena è riuscita a rintracciare i due aggressori in un appartamento di vico Vegetti.

I due sono stati arrestati per lesioni personali aggravate in concorso, la vittima, portata in ospedale, è stata dimessa con 30 giorni di prognosi. Da chiarire cosa abbia scatenato l'aggressione, ma l'episodio preoccupa molto i residenti e chi nel centro storico lavora e opera, che lo considerano un riflesso dell'escalation di violenza cui da qualche mese si sta assistendo nella città vecchia.