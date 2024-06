Occuparono l'ex sede del Tdn, due attivisti a processo, negata l'aggravante del decreto rave

Sono accusati di invasione di terreni o edifici due attivisti del Terra di Nessuno a processo per essersi introdotti nell'ex sede del centro sociale nel novembre del 2023, dopo lo sgombero delle forze dell'ordine. L'udienza, davanti alla giudice Cinzia Macciò, è stata rinviata a novembre per sentire in aula i testimoni. La sede in seguito agli sgomberi, il primo nel 2021, il secondo nel 2022, è al centro di un discusso progetto portato avanti da Amiu e Comune di Genova. Lo spazio era stato demolito alla fine dello scorso anno.

I due, difesi dall'avvocato Fabio Taddei, erano stati identificati come attivisti del Terra di Nessuno. Inizialmente gli era stata contestata anche l'aggravante introdotta dal governo Meloni, il cosiddetto 'decreto rave', applicato nei confronti di chi occupa terreni o edifici pubblici o privati con lo scopo di realizzare raduni musicali, come appunto i rave. La pena in questi casi può essere la reclusione dai tre ai sei anni e un'ammenda fino a 10 mila euro. La pm Gabriella Dotto aveva però stralciato l'ipotesi dell'aggravante già in sede di udienza preliminare.

Gli attivisti rischiano comunque una pena da uno a tre anni. L'udienza di questa mattina si inserisce in un contesto di rivendicazione degli spazi sociali a Genova, nei giorni scorsi l'appello degli attivisti del Buridda, su cui pende un decreto di sgombero che sarà eseguito nei prossimi mesi. E risale a meno di un anno fa la battaglia per la rivendicazione del proprio spazio da parte dello Zapata trasferito alla Fortezza.