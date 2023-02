Il Centro Nascite Alternativo del San Martino non riaprirà

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 14 febbraio Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) ha presentato un'interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta come si è arrivati alla chiusura del Centro nascite alternativo dell'ospedale San Martino.

Il consigliere ha ricordato che il 19 gennaio 2022 aveva presentato un'interrogazione in cui chiedeva chiarimenti sulla possibile chiusura del Cna alla fine dell'emergenza pandemica e che l'assessore competente aveva risposto che la notizia era priva di ogni fondamento ma oggi il reparto è abbandonato.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricordato che le stanze del centro erano 5 e, peraltro, mai tutte occupate e con un numero annuo di pazienti limitato, rispetto alle risorse impiegate.

L'assessore ha annunciato la nascita nel 2023 del progetto 'Ostetricia: ritorno al futuro', di cui ha illustrato, nel dettaglio, gli obiettivi previsti dal nuovo progetto.