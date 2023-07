Massaggi e prostitute, scoperto bordello ad Albaro

Dietro l'insegna da centro massaggi c'era un vero e proprio bordello gestito da una coppia di cinesi trentenni e da una terza donna che gestiva le telefonate. I tre si trovano ora in stato di fermo con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, su mandato della procura di Genova, dopo il blitz dei carabinieri nei locali di via Pozzo.

Decine le ragazze usate a turno che provenivano anche da fuori città, in particolare da Milano, e che venivano prelevate in stazione a Brignole dai titolari dell'attività già protagonisti per l'appunto in Lombardia. Un giro d'affari da 50 mila euro al mese che sommati ai guadagni di un altro centro recentemente chiuso in via Antiochia gli fruttava oltre 120 mila euro che venivano regolarmente spediti in Cina.

Le prostitute cinesi venivano chiamate con nomi italiani e presentate su internet attraverso messaggi espliciti come "porn star experience". L'attività è stata scoperta dai militari anche grazie alle intercettazioni telefoniche che hanno fornito gli elementi di prova. Nelle numerosissime chiamate vengono richieste via telefono prestazioni sessuali facendo capo al "centralino" a cui rispondeva una donna che parlava in italiano con chiaro accento cinese. Nelle telefonate si fa riferimento alle prestazioni sessuali: "volevo fare massaggio e anche amore"; "tre amiche al lavoro tutte giovani e carine"; "noi siamo in due possiamo fare un'orgia?".

Per la procura non è dimostrata l’attività di autoriciclaggio, ma solo il trasferimento del denaro - raccolto 20 mila euro alla vota - in Cina tramite un intermediario a Milano.