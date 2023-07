Lite tra fidanzati, coppia finisce all’ospedale

Accesa lite, questa notte, in centro, in via Felice romani.

Sono dovuti intervenire i carabinieri, poco dopo l'una di martedì 18 luglio, affinché il diverbio non degenerasse: i protagonisti dell'increscioso episodio sono due fidanzati. Uno dei due è passato dalle parole ai fatti, iniziando una zuffa, per ragioni non note.

I militari hanno sedato la lite, ma entrambi gli uomini sono stati ricoverati all'ospedale in codice verde, il meno grave, con ferite al volto: uno, il 26enne, è andato con la Croce Bianca genovese al Galliera e l'altro al San Martino trasportato da un'ambulanza della Nuova Volontari del soccorso San Fruttuoso sezione Moresco.