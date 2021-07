Lavori alla rete idrica in centro, possibili interruzioni della fornitura

A causa di lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione dell'acqua, martedì 27 luglio dalle ore 21 alle ore 24 si potranno verificare disservizi in alcune vie nel centro di Genova.

Le strade interessate sono viale Quattro Novembre, via Bartolomeo Bosco, corso Andrea Podestà, via di Santa Chiara, piazza San Leonardo e via Baliano.

Si precisa che nelle vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.