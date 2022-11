Box in fiamme, evitato il rogo di un'auto elettrica

Allarme a mezzogiorno di oggi, martedì 8 novembre, in centro. Alcuni mobili custoditi in un box in salita delle Fieschine sono andati a fuoco per cause ancora da stabilire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e hanno messo in sicurezza la vicina auto elettrica che non ha riportato alcun danno.

Se le fiamme si fossero propagate al veicolo, la batteria a litio avrebbe potuto prendere fuoco con gravi conseguenze ma il tempismo dei pompieri ha evitato il peggio.