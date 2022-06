Doveva essere agli arresti domiciliari, trovato a spasso in centro

Controlli dei carabinieri tra mercoledì 1 e la notte di giovedì 2 giugno 2022, i militari del comando provinciale genovese hanno arrestato quattro persone.

Un genovese di 45 anni è stato arrestato per evasione, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato a spasso nelle vie del centro cittadino e subito bloccato dai carabinieri.

Un 40enne originario del senegal è stato invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo, noto per alcuni precedenti e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina ed eroina, già suddivisi in dosi.

Arresto anche per un 40enne brasiliano per violazione della legislazione sugli stranieri: era stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera, ma è stato sorpreso a Genova.

Infine un 40enne originario del Marocco è stato arrestato per reiterate violazioni degli obblighi del regime detentivo domiciliare cui era sottoposto per motivi inerenti lo spaccio di droga.

.È inoltre stato denunciato un tunisino con precedenti, identificato anche attraverso alcune immagini di videosorveglianza e ritenuto l'autore del furto di un telefono cellulare e di un portafoglio, appoggiati su un

tavolino di un bar da un cliente.