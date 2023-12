Vittoria delle famiglie: dopo le proteste riapre il centro disabili

Riaprirà entro fine mese il centro per persone con disabilità di Lerca, sulle alture di Cogoleto, chiuso dal 31 ottobre. Dopo l'articolo di GenovaToday che ha raccolto le proteste delle famiglie, la buona notizia è che i loro figli potranno tornare in quella struttura immersa nel verde in cui avevano imparato a fare amicizia e a diventare un gruppo, uscendo dalla solitudine.

L'allarme era scattato nelle settimane scorse nella frazione di Cogoleto, con la chiusura improvvisa del centro, anche se la crisi era nell'aria già da tempo: l'ex asilo Luigi Stoppani - nato negli anni ’70 per i figli dei dipendenti della fabbrica che produceva composti di cromo - è stato utilizzato negli ultimi anni come centro diurno per persone con disabilità, con un'equipe formata da psicologi, fisioterapisti, logopedisti e oss. Un porto sicuro per una decina di ragazzi di Cogoleto e Arenzano che, in convenzione con Asl 3, praticavano diverse attività e laboratori nonché percorsi riabilitativi personalizzati sotto lo sguardo degli operatori della cooperativa Lanza del Vasto. Non solo, perché avevano fatto amicizia e creato un gruppo affiatato.

Ma la crisi della Lanza del Vasto non aveva risparmiato neppure il centro Stoppani e le porte del centro si erano chiuse per mancanza di personale il 31 ottobre, con un futuro molto incerto. Un danno sociale ma anche economico, visto che i genitori si erano rivolti a un'altra associazione per continuare a seguire i ragazzi ma il servizio, fuori dalla convenzione con Asl, costava molto di più.

Il Comune detiene il 50% della struttura da pochi anni, mentre l'altra metà è ancora di proprietà degli eredi della famiglia Stoppani: "Dopo una serie di riunioni - conferma il sindaco Paolo Bruzzone - sono stati presi accordi con un'altra cooperativa interessata a subentrare al posto della Lanza del Vasto, dunque il centro riaprirà a giorni". E, seguendo il desiderio delle famiglie, continuerà a trovare spazio a Lerca.