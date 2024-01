Centro Civico Buranello, intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza

Intervento dei vigili del fuoco a Sampierdarena nel pomeriggio di giovedì 11 gennaio 2024. Intorno alle ore 14:30 è stato segnalato come pericolante, perché smosso dal forte vento, uno dei listelli che compongono una delle facciate del Centro Civico Buranello, i pompieri sono intervenuti con l'autoscala e hanno completato l'intervento di messa in sicurezza.

Presente sul posto Luciano Cavazzon, assessore pentastellato del Municipio Centro Ovest a viabilità, lavori pubblici e sicurezza, che spiega: "Sono stato avvisato dalla direttrice della nostra area tecnica e ho chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in sicurezza l'ultimo listello d'angolo del Centro Civico nella parte di Via Daste, parzialmente smosso dal forte vento. Il listello, che misura circa 8 metri, rappresentava in caso di totale distacco un serio pericolo per i passanti. Ringrazio la squadra dei vigili del fuoco per la rapidità dell'intervento e per la professionalità dimostrata. La facciata è ora in sicurezza e possiamo stare tranquilli. Lunedì interverremo con l'area tecnica in maniera definitiva".

